Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - HATAY

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - HATAY

- Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - Ülkelerine dönen Suriyelilerden genel ve detay görüntü - Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapmasından genel ve detay görüntü - İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de bomba arama köpeği "Leydi"nin arama yapmasından genel ve detay görüntü - Sağlık Bakanlığı personellerinin çocuklara aşı yapmasından genel ve detay görüntüSuriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyorHATAY (AA) - Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri sürüyor.Suriye'ye geçmek üzere randevu alan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne gelerek işlemlerini yaptırıyor.Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin de bomba arama köpeği "Leydi" ile önlem aldığı sınırda, gümrük sahasına alınan Suriyelilerin eşyaları x - ray cihazıyla aramadan geçiriliyor.Bayram geçişlerinin başladığı 22 Temmuz'dan itibaren 15 bin civarında Suriyelinin Cilvegözü'nden çıkış yaptığı öğrenildi. - Suriyeli çocuklara aşıÖte yandan, Türkiye'den çıkış yapan 0 - 14 yaşlarındaki çocuklara, Sağlık Bakanlığı personelleri tarafından çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tetanoz, boğmaca, menenjit ve difteri aşıları yapılıyor.Bayram geçişleri kapsamındaki çıkışlarda şu ana kadar 500 çocuğa aşı yapıldığı bildirildi.

Gümrük Muhafaza Kızamıkçık Çocuk Felci Boğmaca Sınır Kapısı 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı