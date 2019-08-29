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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli yetim çocukların yararına el işi sergisi - HATAY

Suriyeli yetim çocukların yararına el işi sergisi - HATAY

- Suriyeli yetim çocukların yararına el işi sergisi - Çocukların yapmış olduğu el işi ürünler - Suriyeli Hakime Afaf al Rechid'in açıklaması - Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nun sergi açılış kurdelesini kesmesi - Kırıkhan Kaymakamı Karamehmetoğlu 'nun çocuklarla sohbet etmesiSuriyeli yetim çocukların yararına el işi sergisiHATAY (AA) - Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadın hakim Afaf al Rachid, geliri vatandaşı yetim çocukların eğitimine harcanmak üzere el işi sergisi açtı.Rachid, Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde 3 ay önce Suriyeli kadın ve çocukların katılımıyla el işi kursu düzenledi.
Suriyeli kadın ve çocukların, doğada bulunan malzemelerle çeşitli ürünler yapabilmelerini sağlayan Rachid, bu ürünleri, açtığı sergide vatandaşı olan yetim çocukların eğitimine katkıda bulunmak üzere satışa sundu.İlçede açılan serginin açılışı Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Rachid, sergide gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların eğitimine katkıda bulunmak ve onların doğayı tanımalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Doğadan topladıkları incir, ağaç kabuğu, çam kozası gibi malzemeleri değerlendirdiklerini ifade eden Rachid, sergide yapılan tüm ürünlerin satışından elde edilecek gelirin kursa gelen yetim çocukların eğitimine harcanacağını kaydetti.

İç Savaş Yetim Çocuklar Yetim Çocuk 

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