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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriyeli yetim çocuklara iftar - HATAY

Suriyeli yetim çocuklara iftar - HATAY

- Suriyeli yetim çocuklara iftar - Restoranda düzenlenen iftar programı - Sema gösterisi - SAR Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Soha Abdulcelal'in konuşmasıHATAY (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürlüğü ile SAR Yardımlaşma Derneği, Suriyeli yetim çocuklara ve ailelerine iftar verildi.
Merkez Antakya ilçesinde bir restoranda düzenlenen programa 200 yetim ve yakınları katıldı.
Kur'an - ı Kerim'in okunduğu programda sema gösterisi yapıldı ve yetimlere hediyeler verildi.
SAR Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Soha Abdulcelal, yaptığı konuşmada, iftar programıyla Suriyeli yetimlere moral vermekle beraber aynı zamanda Türk çocuklarla da kaynaştırmak istediklerini söyledi.

Abdulcelal, iftarda yetimlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Yetim Çocuklar Yetim Çocuk 

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