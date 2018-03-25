Suriyeli yetim çocuklar doyasıya eğlendi

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Ceylanpınar Belediyesi sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Belediye ve İHH işbirliğiyle 350 yetim çocuğa program düzenlendi.

Ceylanpınar Belediyesi yaptığı programla yetim çocuklara kucak açtı. İHH'nın belirli aralıklarla düzenlediği "Yetim Gülerse Dünya Güler” projesinin bu sefer ki durağı Ceylanpınar oldu. İHH, yetim çocuklara yönelik programlarını bu sefer Ceylanpınar'da düzenledi.

Ceylanpınar Belediyesi ve İHH işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, evlerinden alınan yetim çocuklar ve aileleri, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda konuk edildi. Çocukların çeşitli etkinliklerle eğlendirildiği programa, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol'da katıldı.

Çocukların etkinliğini ziyaret ederek onlarla sohbet eden Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, manevi yönden mutluluk veren bir aktiviteye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oyunlar, animasyonlar ve eğlence gruplarında gönüllerince eğlenen yetim çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Minikler, kendileri için hazırlanan ikramları tadarken, bir yandan da eğlenceli yüz boyama etkinliğine katıldı.

Öte yandan düzenlenen programa Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol'un yanı sıra İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



