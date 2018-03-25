Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriyeli yetim çocuklar doyasıya eğlendi

Suriyeli yetim çocuklar doyasıya eğlendi

SURİYELİ YETİM ÇOCUKLARIN OYUN OYNAMASI

Yetim Çocuklar Yetim Çocuk Animasyon Sosyal Sorumluluk 

-OYNADIKLARI OYUNLAR
-YAPILAN AÇIKLAMALAR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Ceylanpınar Belediyesi sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Belediye ve İHH işbirliğiyle 350 yetim çocuğa program düzenlendi.
Ceylanpınar Belediyesi yaptığı programla yetim çocuklara kucak açtı. İHH'nın belirli aralıklarla düzenlediği "Yetim Gülerse Dünya Güler” projesinin bu sefer ki durağı Ceylanpınar oldu. İHH, yetim çocuklara yönelik programlarını bu sefer Ceylanpınar'da düzenledi.
Ceylanpınar Belediyesi ve İHH işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, evlerinden alınan yetim çocuklar ve aileleri, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda konuk edildi. Çocukların çeşitli etkinliklerle eğlendirildiği programa, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol'da katıldı.
Çocukların etkinliğini ziyaret ederek onlarla sohbet eden Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, manevi yönden mutluluk veren bir aktiviteye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oyunlar, animasyonlar ve eğlence gruplarında gönüllerince eğlenen yetim çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. Minikler, kendileri için hazırlanan ikramları tadarken, bir yandan da eğlenceli yüz boyama etkinliğine katıldı.
Öte yandan düzenlenen programa Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol'un yanı sıra İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Çocuklara Kıymayın Efendiler...Çocuklara Kıymayın Efendiler...
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı