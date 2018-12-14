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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Suriyeli sığınmacılardan operasyona tam destek

Suriyeli sığınmacılardan operasyona tam destek

Suriyelilerle röportaj

Sığınmacı Sığınmacılar Sığınma Çakal 

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( ŞANLIURFA -EK) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona Suriyelilerden destek ŞANLIURFA

- Suriye'nin Tel Abyad şehrinden PYD PKK zulmünden kaçarak Türkiye'nin Akçakale ilçesine sığınan Suriyeli vatandaşlar,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona tam destek verdi. Suriyeli vatandaşlar, operasyon başarı ile tamamlandıktan sonra memleketlerine dönmek istediklerini söyledi.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayatlarını sürdüren Suriyeli vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerine şükranlarını iletti. Suriyeli vatandaşlar Telabyad kentinde, yaşadıkları süre zarfında PKK ve PYD tarafından yaşları 16 ile 35 arasında olan gençleri silah altına alarak, kendileri için savaşı yaptıklarını da dile getirdi.
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