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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriyeli küçük kardeşlerin Türkiye sevgisi

Suriyeli küçük kardeşlerin Türkiye sevgisi

TÜGVA Ekibi ziyarete geliş

Küçük Çocuk 

-Mehmet Emin Sağanak’ın çocuklarla sohbet
-Ailenin Türk bayrağı açması
-Abdulmünim’in İstiklal Marşı okuması ve Türkiye’yi sevdiğini söylemesi
-Ayşe’nin Türkiye’yi sevdiğini söylemesi ve İstiklal Marşı okuması
-Baba Hattap ile röportaj
-Başkan Sağanak ile röportaj
-Baba kız Türk Bayrağı açmaları
-Aile toplu görüntü ve çocukların el sallaması

( HATAY -ÖZEL)- Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan bir ailenin 2 küçük çocuğunun Türkiye sevgisi ve İstiklal Marşı’nı ezbere okumaları görenleri duygulandırıyor HATAY

- Hatay’da yaşayan Suriyeli iki küçük çocuğun Türkiye sevgisi ve İstiklal Marşı’nı ezbere okumaları görenleri duygulandırıyor. Carat ailesinin çocukları Abdulmünim (7) ve Ayşe (5), İstiklal Marşı’nı ezbere bilmeleriyle tanınıyor. Evlerinde Türk bayrağı asan Carat ailesinin çocukları Abdulmünim ve Ayşe kardeşler, Türkiye’yi çok sevdikleri ve Hatay’da yaşamaktan mutlu olduklarını söylediler. 6 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını ve küçük çocuklarının İstiklal Marşı’nı okulda öğrendiklerini ifade eden baba Hattap Carat, Türkiye’de çok mutlu olduklarını söyledi.

Carat, “6 yıl oldu biz Türkiye’de yaşıyoruz. Benim çocuklarım Türkiye’de okula gidiyorlar, oğlum Abdulmünim 1. sınıfa gidiyor, kızım Ayşe ise anasınıfına gidiyor. İstiklal Marşı’nı ezberlediler. Allah’a şükür Türkiye’den çok memnunuz, çok mutluyuz, çevremde çok insan var hepsinden Allah razı olsun. Türkiye’de çok mutluyuz” dedi.
İstiklal Marşı’nı ezbere okuyan Suriyeli çocuklara ve ailelerine ziyarette bulunan TÜGVA Antakya İlçe Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, Suriyeli çocukların Türkiye’nin milli değerlerine sahip çıkmalarının kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Sağanak, “Suriye’den 6 yıl önce Alahan köyüne gelmiş olan ailemize TÜGVA Antakya olarak ziyaretlerde bulunuyoruz. Çocuklarımız ülkemize olan sevgileriyle, ülkemizin değerlerine sahip çıkmalarıyla bizleri çok etkiledi. Suriyeli çocuklarımızın bu yönleriyle, burada doğup büyümüş diğer çocuklarımız gibi ülkemize olan sevgileri, değerlerimize olan inançları bizleri mutlu ediyor. Bizde TÜGVA Antakya İlçe Temsilciliği olarak çocuklarımıza ve ailelerine ara ara ziyaretlerde bulunup ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

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