Suriyeli kadının bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunması - BURSA
- Zanlının emniyetten çıkarılmasıSuriyeli kadının bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunması - Bursa 'da 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Suriye uyruklu kadınının cinayet zanlısı olarak yakalanan amcası, suçunu itiraf ettiBURSA (AA) - Bursa 'da 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Suriyeli kadınının cinayet zanlısı olarak amcası gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dünkü cinayetin ardından tüm aile bireylerinin ifadesine başvuruldu.Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çapraz sorgu esnasında amca Bakrı Aşaelim'in (27) çelişkili ifadeleri ve yüzündeki tırnak izinden şüphelendi.Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, çalıştığı tekstil atölyesinden öğle arasında yeğeninin evine gelen Aşaelim'in bir süre sonra panik halinde iş yerine döndüğünü ve kıyafetlerini değiştirdiğini belirledi. Kanlı elbiseleri iş yerinde ele geçirilen Aşaelim'in cinayetten sonra yeğeninden gasbettiği altın yüzük ve kolye ise iş yerindeki tuvalette bulundu.Dima Aşaelim'in babasının, kardeşini arayıp kızının öldüğünü söylemesi üzerine hiçbir şey olmamış gibi olay yerine geldiği tespit edilen zanlının, cinayette kullandığı bıçak ise çöp konteynerinde ele geçirildi.Cinayet zanlısı amcanın, emniyetteki ifadesinde, kaçarak evlenen yeğeninin, eşi Ahmet Kasim'den (28) ayrılmasını istediği, genç kadının mutlu olduğunu ve ayrılmayacağını söylemesi üzerine yeğenini 9 yerinden bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi.Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OlayDeğirmenlikızık Mahallesi'nde yaşayan Dima Aşaelim'den bir süredir haber alamayan ağabeyi Valid Aşaelim, kız kardeşinin durumunu kontrol etmek için evine gitmişti. Ağabey, eve girdiğinde kardeşini bıçaklanmış yerde yatarken, 7 aylık oğlu Hasan Kasim'iyi de ona sarılmış halde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti.