Suriyeli genç kadının katil zanlısı öz amcası çıktı

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( BURSA )- Öz amcası aşık olduğu yeğenini 11 bıçak darbesiyle feci şekilde öldürdü- Yeğenini bebeğinin yanında hunharca öldürdükten sonra altınlarını gasp edip, hiçbir şey olmamış gibi iş yerinde çalışmaya devam etti BURSA



- Bursa'da dün evinde dört aylık bebeğinin gözü önünde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen genç kadının katilinin öz amcası olduğu ortaya çıktı. Olay dün öğle saatlerinde Yıldırım'a bağlı Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Dima Ashalem'i ziyaret etmek için evine giden ağabeyi Valid Ashalem, eve girdiğinde kardeşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Bunun üzerine hemen 112 ve polisi arayıp ihbarda bulundu. Genç kadının kocası Muhammet Kasım'ın telefonuna ulaşamayan Valid Ashalem, abisi Bakrı Ashalem'i arayarak, yeğeninin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını söyledi.



O sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri 11 yerinden bıçaklanan Dima Ashalem'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ve cinayet masası dedektifleri, ikamette ve çevrede şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı. O sırada öz amcası olan Bakrı Ashalem olay yerine gelerek, ağlamaya ve feryat etmeye başladı.

Bunun üzerine ekipler maktulün yakınlarının ifadesini aldı. Şüpheli tavırlar sergileyen öz amcası 27 yaşındaki Bakrı Ashalem'i ekipler gözaltına alarak emniyete götürdü. Bu sırada dedektifler, çevredeki 50'ye yakın güvenlik kamerasını inceledi ve otuza yakın kişinin ifadesini aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, genç kadının kocası Muhammet Kasım'ın işe gitmek için evden çıkmasından hemen sonra, şüpheli amca Bakrı Ashalem'in eve girdiği görüldü.

Bakrı Ashalem'in iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Ashalem'in sabah işyerine ilk geldiğinde üzerinde farklı elbiseler olduğunu tespit etti. Ekipler, öğle paydosunda çalıştığı tekstil fabrikasından çıkarak, yaklaşık iki kilometre uzaklıkta olan Dima Ashalem'in evine gittiğini elliye yakın güvenlik kamerasını inceleyerek belirledi. Evde dört aylık bebeği ile oturan Dima Ashalem'i 11 yerinden bıçaklayıp boynundaki altın kolyeyi ve yüzüğü alarak çalıştığı fabrikaya geri dönen şüphelinin burada üstünü telaşlı bir şekilde değiştirip altınları da tuvalete sakladığı belirlendi. Bakrı Ashalem ifadesinde, ''Dima'nın kocası Muhammet Kasım'a kaçmasını gururuma yediremedim. Ondan ayrılmasını istedim. Bir de bebekleri oldu. Fakat bu durumdan ailesi de kendisi de memnundu. Ona aşıktım. O yüzden gidip öldürdüm'' diye konuştu.

Zanlı, cinayette kullandığı bıçağı çöpe attığını ve altınları iş yerindeki helaya sakladığını söyledi.



Ekipler, bıçak ve altınları alarak, parmak izi için kriminal şubeye götürdü. Parmak izlerinin şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Ashalem, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. (HG-MŞ)

