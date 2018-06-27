Suriyeli çocuklar Uluslararası mülteci günü gönüllerince eğlendi

-Çocukların oyun aynamaları

-Lunaparkta oyun oynayan çocuklar

-Çare Derneği Türkiye Direktörü Christina Northey’ın konuşması

-Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması

-AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in konuşması

-Suriyeli çocuklara ikramlarda bulunulması



( KİLİS - HD) KİLİS



- Kilis Belediyesi ile Care Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle Suriyeli çocuklara yönelik Uluslararası Mülteci günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte Suriyeli çocuklar gönüllerinde eğlendi 7 Aralık Stadyumunda gerçekleştirilen etkinliğe Çare Derneği Türkiye Direktörü Christina Northey, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, çocuklar ile anneleri katıldı.

Stadyumda Suriyeli çocuklara yönelik kurulan seyyar luna parkta gönüllerinde eğlendiler. Suriyeli çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte bir konuşma yapan, Çare Derneği Türkiye Direktörü Christina Northey, Uluslararası Mülteci gününü Suriyeli çocuklar ile kutlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başta Suriye olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinden gelen ve evini terk etmek, zorunda kalan sığınmacılara karşı göstermiş olduğu bu sıcak karşılamayı ve çömerliği özellikle vurgulamak isterim. Nitekim Türk halkı da sığınmacılara karşı aynı sıcaklığı ve dostluğu göstermektedir. Burada bir yaşam kuran sığınmacıların yerel ekonomi ve yerel topluluğa olan katkılarını da kabul etmek gerekmektedir. Türkiye sığınmacıları sıcak karşılamış ve onlara 8 yıl içerisinde güvenli bir liman olmuştur. İnanıyorum ki, dünyada bulunan bir çok ülkenin Türkiye’nin sergilemekte olduğu bu olumlu örneklerden öğreneceği çok şey bulunmaktadır” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Care Türkiye Temsilciliği ile birlikte yaptıkları çocuk şenliğine katılanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, “Kilis Umudun ve barışın ana şehri, kendi nüfusumuzdan fazla Suriyeli’yi barındırmamıza rağmen, asayiş olaylarının yok denecek kadar az olduğu misafirperverliğin zirve yaptığı bir şehirdir. Bu olay dünya kurulduğundan bu yana olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Onun için biz Kilis’te, Kilisliler ile gurur duyuyor ve öğünüyoruz. Eğer bu şehir başka bir ülkede olsaydı, şuanda dünyanın bir numaralı şehri olurdu. Bugün çocuklarımız, bu sıcakta çocuk sıcaklığıyla eğleniyorlar. Hemen yanı başımızda, kıyamet kopuyor. İnsanlar birbirini boğazlıyor. Az önce Afrin’de büyük bir patlama olmuş, çok sayıda insan ölmüş, dünyanın artık kan ve gözyaşına ihtiyacı yok. Dünyanın barışa ve huzuru ihtiyacı var. Dünyanın Kilis’in yaptığına ihtiyacı var” dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, yaptığı konuşmada, Dünyanın en güzel çiçek bahçesi çocukların içinde olduğu bahçe olduğunu belirterek, “şuanda dünyanın en güzel bahçesindeyiz. Dolayısıyla bu güzel çiçek bahçesindeki güzelliği bizlere yaşatanlara teşekkür ediyorum. Dini, cinsiyeti, ırkı, konuşulmayan dünyanın tek varlığı çocuklardır. Biz onlara bakarken, geleceğimize, güzlerinin içindeki güzelliği bakıyoruz. Bu kardeşlerimiz bu yavrularımız yanı başımızdaki Suriye’den kaçarak geldiler. Yaşıt arkadaşlarıyla beraber bir yaşamı paylaşıyorlar. Biz onlarla paylaşımı burada öğrettiğimizi sanıyoruz. İnşallah bu paylaşım, bu güzellik, dalga dalga, bütün dünyaya yayılır” diye konuştu.

(MAD-SD-

