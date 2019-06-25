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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Suriyeli çocuk gölette boğuldu

Suriyeli çocuk gölette boğuldu

Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ve AFAD ekiplerinin arama çalışması
-Gölete giren İsa’nın arkadaşlarından görüntü
-Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin gelmesi
-İsa’nın cansız bedenine ulaşması
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Suriye uyruklu 14 yaşındaki bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Olay saat 14.30 sıralarında Sorgun Mükremin Göleti’nde meydana geldi. Suriye vatandaşı 14 yaşındaki İsa adlı çocuk, iki arkadaşıyla birlikte Mükremin Göleti’ne girdi. Bir süre sonra çocuğun çırpındığını gören arkadaşları kurtarmak için müdahale bulundu ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine olay yerine gelen Sorgun Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri yaptıkları 2 saatlik çalışma sonucunda sonuç alınamayınca Ankara’dan gelen özel Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri İsa’nın cansız bedenine ulaştı. İsa’nın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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