Suriye'ye gitmek için evden çıkan yaşlı kadın su kanalında ölü bulundu

-tahliye kanalı

-hastane önünde yakın akrabaları

-ağlayan kadınlar

-morg önündeki cenaze aracı



( ŞANLIURFA ) - Suriye'ye gitmek için evden çıkan yaşlı kadın su kanalında ölü olarak bulundu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'ye geri döneceğini söyleyerek evden çıkan ve 3 gündür ulaşılamayan yaşlı kadın, tahliye kanalında ölü olarak bulundu. Akçakale ilçesi Suruç yolundaki su tahliye kanalında 85 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine üzerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri, kadının cesedini su kanalından çıkardı. Ceset, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesine götürülürken kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kadının Suriyeli olduğunu belirlenirken isminin ise Meryem El Abud olduğu öğrenildi. Kadının ailesine ulaşan ekipler, 3 gün önce yaşlı kadının "Vatanıma, Suriye'ye döneceğim" diyerek evden ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamadığını belirledi. Otopsinin ardından cenazesi ülkesine gönderilecek olan yaşlı kadının ölüm sebebi ise araştırılıyor. (MD-SD-

