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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye’ye askeri sevkiyat

Suriye’ye askeri sevkiyat

zırhlı araçların geçişi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Araç Askeri Birlik Askeri Personel 

-genel ve detaylar
-askeri araçların geçişinden görüntüler
-genel ve detaylar
-askeri sevkiyattan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, Suriye’de görev yapan askeri birliklere takviye amaçlı personel ile askeri araç gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Akşam saatlerinde çeşitli birliklerden yola çıkan askeri personel ile askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’deki askeri birlikleri takviye amaçlı gönderildi. Askeri sevkıyatların peyder pey devam ettiği bildirildi.

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