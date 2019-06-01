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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Suriye Ve Rus Savaş Uçakları İdlib’i Bombaladı: 5 Ölü

- Suriye Ve Rus Savaş Uçakları İdlib’i Bombaladı: 5 Ölü

yangınlara müdahale görüntüleri

Hava Saldırısı Mülteci Saldırı Mülteci Kampı Sivil Savunma 

-arama kurtarma görüntüler
-moloz yığınları

( İDLİB ) - Suriye ve Rus savaş uçakları İdlib’i bombaladı: 5 ölü İDLİB

- Rus ve Suriye savaş uçakları dün yine İdlib yakınlarını bombaladı. Bombalama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombaladığı Cisr el Şuğur’un güneyindeki Ziyadiye kasabasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yine Kefr Iveyd kasabasında Rus savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Rus savaş uçaklarının yaralıları kurtarma çalışması yapan sivil savunma görevlilerini hedef aldığı saldırıda ise aralarında sivil savunma görevlilerinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Mahalli kaynaklar, Suriye savaş uçaklarının Hariş Penin mülteci kampına yaptığı hava saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 1 çocuğun da yaralandığını doğruladı.
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