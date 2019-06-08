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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti

Suriye sınırındaki yangına TOMA müdahale etti

suriye sınırındaki yangın

Gesi Suriye Suriye Sınırı Yangına Müdahale Trol 

-tomanın müdahalesi
-itfaiyenin müdahalesi
-genel görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Türkiye-Suriye sınırını ayıran mayınlı bölgede kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Nusaybin'de akşam saatlerinde sınırı ayıran mayınlı alanda kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Garnizon Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA) araçları bölgeye gelerek itfaiye ekipleriyle birlikte yangına müdahale etti. Bölgenin mayınlı olması nedeniyle itfaiye ve TOMA ekipleri, sınırda görev yapan askerlerin belirlediği noktalardan yangına müdahale ettiği görüldü.
Sınır bölgesindeki yangın güçlükle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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