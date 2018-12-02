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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırında mayına basan kadın ağır yaralandı - ŞANLIURFA

Suriye sınırında mayına basan kadın ağır yaralandı - ŞANLIURFA

- Akçakale Devlet Hastanesi'nden detay - Yaralının ambulanstan indirilmesi - Yaralının sedye ile taşınmasıSuriye sınırında mayına basan kadın ağır yaralandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığı sırada mayına basan Suriyeli kadın ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Topçu Mahallesi yakınlarında yasa dışı yollardan yurda girmeye çalışan Suriye uyruklu Ş.C. mayına bastı.Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekibince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ş.C'nin ayağının koptuğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Çakal 

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