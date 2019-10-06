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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırında helikopter ve uçak hareketliliği

Suriye sınırında helikopter ve uçak hareketliliği

Sınırda uçan ABD'ye ait helikopterler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Hava Sahası Terör Örgütü Çakal Helikopter Trol 


- PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde helikopter ve uçak hareketliliği yaşanıyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti üzerinde hava hareketliliği yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren Suriye hava sahası içerisinde yoğun uçak sesleri duyulurken Telabyad üzerinden ise ABD'ye ait helikopterler uçtu. Ayn El Arab (Kobani) yönünden gelen helikopterler Resulayn istikametine gitti.
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