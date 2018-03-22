Suriye sınırına dev Türk Bayrağı - ŞANLIURFA

- Suriye sınırına dev Türk bayrakları - Aşağı Beydaş ve Koruklu mahallesinde bayrak dikilmesiSuriye sınırına dev Türk bayrakları - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından Suriye sınırına yakın bölgelere dikilen 12 metre yüksekliğindeki 2 direğe, 4x6 metre büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi - Belediye Başkanı Ayhan:"Suriye'nin sıfır noktasında yer alan Akçakale'nin her yerinden görülebilecek 2 dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk"ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırına yakın bölgelere 12 metre yükseklikte dev Türk Bayrağı dikildi.Akçakale Belediyesince hazırlanan 2 Türk Bayrağı her taraftan görünmesi için Aşağıbeydaş ve Koruklu Mahallesindeki höyüklere dikilen bayraklar törenle göğe çekildi.Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yaptığı açıklamada hedeflerinin ilçedeki yüksek kesimlerine Türk Bayrakların dikmek olduğunu söyledi.
Bayrakların milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olduğunu belirten Ayhan, " Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Afrin’i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimize operasyon süresince her türlü desteği verdik. Şimdi Suriye’nin sıfır noktasında yer alan Akçakale’nin her yerinde görülebilecek iki dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. Bayrağımız dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız" diye konuştu.