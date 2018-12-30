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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

Suriye sınırına askeri sevkiyat - HATAY

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Obüs yüklü tırların güvenlik önlemleri altında geçişlerinden detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay 'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.Daha önce Hatay 'a gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

Güzergah Harekete Geç 

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