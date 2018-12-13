Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - KİLİS

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların geçmesiSuriye sınırına askeri sevkiyat - Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar Kilis 'e ulaştıKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis 'e geldi.Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı askeri konvoy, kente vardı.Jandarmanın güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği