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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - HATAY

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - HATAY

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Konvoyun güvenlik önlemleri eşliğinde geçişlerinden genel ve detay görüntütankların tırlara yüklenişinden detay, askeri konvoyun hareket etmesinden detaySuriye sınırına askeri sevkiyatHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Yayladağı ilçesine getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında yola çıktı.İlçeden çıkış yapan tank araç yüklü 10 tırın Suriye sınırındaki farklı illerde konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla hareket ettiği öğrenildi.Öte yandan Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan yaklaşık 80 zırhlı araçtan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.Konvoyun Şanlıurfa'ya doğru ilerlediği gözlendi.

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