- Suriye rejiminin Dera harekatı El Bab’da protesto edildi

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( DERA ) DERA



- Suriye rejim güçlerinin Dera şehrine karşı düzenlediği askeri harekat, El Bab şehrinde yapılan gösterilerle protesto edildi. Suriye rejim güçleri ve müttefikleri, rejim muhaliflerinin elinde bulunan Şam civarındaki bölgeleri ele geçirdikten sonra ülkenin güneybatısında bulunan Dera şehrine karşı da bir harekât başlatmıştı. Suriye’nin Dera’ya karşı başlattığı harekâtta 50 bin Suriyeli yeniden göç yollarına düştü ve Ürdün sınırına doğru ilerlemeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenli bir bölge haline gelen ve mahalli idaresini kuran El Bab’da Suriye rejim güçlerinin Dera’ya yönelik harekat gençler tarafından protesto edildi. Göstericiler ellerinde ‘Dera bizim vatanımız’ yazan ve Suriye’nin Dera harekatını kınayan pankartlar taşıdı. Dera halkına destek için milli marşlar ve kahramanlık şarkıları söylendi. Konuşmacılar Suriye rejimini Rusya ve İran’ın desteklemesine kaşı Türk ve Arap dünyasının bu desteği durdurması için girişimlerde bulunmasını istedi. Protesto gösterileri sırasında konuşan Suriyeli aktivist Ammar Nassar Lula, “Erdoğan Türkiye cumhurbaşkanı seçilmeseydi bizim sonumuz Dera kenti sonu gibi olurdu, Türkiye’den Suriye’nin güney ve kuzeyindeki bölgeleri de kontrol altına almasını, Suriyeliler için güvenli bir bölge oluşturmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

