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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi

Suriye'nin İdlib kentindeki saldırılar protesto edildi

Özgür Der

Mazlum Protesto Basın Açıklaması İdlib Saldırı 

-Basın açıklaması

( ANKARA ) ANKARA

- Özgür-Der Ankara Şubesi, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırılara tepki göstermek için Melike Hatun Camii önünde öğlen namazı sonrasında basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Serkan Yıldızhan, “Esad, İran, Rusya şer ittifakı mazlum halklar ve Müslümanlara karşı kendi çıkarları için savaşıyorlar” dedi Başkentte Melike Hatun Camii’nde bir araya gelen Özgür-Der Ankara Şubesi ile Türk ve Suriyeli vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıları protesto etti. Zalim Esad güçlerini lanetleyen grup adına Özgür-Der Ankara Şube Başkanı Yıldızhan konuşma yaptı. Yıldızhan, “10. yılına giren yıkım ve savaş bugün İdlib’e sıkışmış 4 milyon insanı vurmaya devam ediyor. Esad, İran, Rusya şer ittifakı mazlum halklar ve Müslümanlara karşı kendi çıkarları için savaşıyorlar. Suriye’yi Müslüman coğrafyayı yıkım yerine çeviriyor. İdlib’i ikinci Halep’e çevirme konusunda yaptıkları bütün ittifaklara bütün anlaşmalara rağmen masada el sıkışmalarına rağmen sahada Türkiye'nin karşısında mazlumları, göç eden insanları, göçe zorlanan insanları, varil bombalarıyla katletmeye devam ediyorlar. Dünyanın kör kaldığı, sessiz kaldığı bu zulme ve vahşete karşı durmak için toplandık bir araya geldik” ifadelerini kullandı.
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