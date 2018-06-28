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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriye'nin güneyindeki Dera'da okul vuruldu - DERA

Suriye'nin güneyindeki Dera'da okul vuruldu - DERA

- Saldırı sonrası iş yerleri ve evlerdeki yıkımdan detaylar - Okuldaki yıkımdan detaylarDERA (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, ülkenin güneybatısına düzenlediği operasyonda bir okulu vurdu. Dera 'daki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, dün Dera 'da bir okul hedef alındı. Okulların tatil olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera 'ya operasyon başlatmıştı.Birleşmiş Milletler önceki gün Dera ilinde 750 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu, 45 bin kişinin yerinden edildiği uyarısında bulunmuştu.

Muhalifler İran Muhabir Rejim Kullar 

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