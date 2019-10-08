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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

- Suriye Milli Ordusundan Fırat’ın doğusuna sevkiyat

Konvoydan detaylar

( CERABLUS ) CERABLUS


- Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu, Jerablus kentinden hareket ederek Fırat Nehri’nin doğusuna yöneliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği Suriye Milli Ordusu’na bağlı yüzlerce güç, 15 araçlık konvoyla El Bab’dan hareket etti. El Bab’dan çıkan Suriye Milli Ordusu güçleri, Jerablus kentini geçerek Fırat’ın doğusuna doğru hareket etti. Fırat’ın doğusunda yapılacak olası operasyonda görev almak için yola çıkan güçler, Türkiye’den gelecek emri bekliyor.
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