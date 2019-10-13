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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Suriye Milli Ordusu PKK’nın kampını ele geçirdi

- Suriye Milli Ordusu PKK’nın kampını ele geçirdi

askeri kampta Suriye Milli Ordusu görüntüsü

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD


- Suriye Milli Ordusu, Resulayn'ın çevresindeki YPG/PKK’ya ait Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusu, Resulayn çevresindeki Tel Bilal Askeri Kampı'nı ele geçirdiğini açıkladı.

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