Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor

-Genel ve detaylar

-Otobüslerden görüntüler

-Genel ve detaylar

-Tırların geçişleri

-Genel ve detaylar

-Tırların geçişlerinden görüntüler



( KİLİS ) KİLİS



- Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa’ya hareket etti. Azez ile Çobanbey'den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’e ulaştı. Askerler daha sonra Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlarla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği öğrenildi.

