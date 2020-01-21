Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Suriye Geçici Hükumetinin af ettiği 44 kişi serbest bırakıldı

- Suriye Geçici Hükumetinin af ettiği 44 kişi serbest bırakıldı

MAHKUMLARIN SALIVERİLMESİ

Terör Örgütü Teröristler Irak 

-ÇEVREDEN GÖRÜNTÜLER MİLLİ SURİYE ORDUSUNDAN GÖRÜNTÜLER

( RASULAYN ) RASULAYN

- Suriye Geçici Hükümeti tarafından Aralık 2019 tarihinde yayınlanan af kararı meyvelerini vermeye devam ediyor. Af açıklamasının ardından teslim olan ve herhangi bir suça bulaşmadığı belirlenen 44 kişi daha serbest bırakıldı. TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn’da, Suriye Geçici Hükümeti'nin yaptığı af çağrısı meyvelerini vermeye devam ediyor. Af kararının ardından kandırılarak ya da zorla PKK/YPG terör örgütü saflarına katılan 44 kişi daha af edildi. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa’nın da katıldığı bir programla herhangi bir suça bulaşmadıkları belirlenerek af edilen 44 kişi da serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şahıslar, yakınlarına sarılıp hasret giderdi. Programda konuşan Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, sürecin devam ederek meyvelerini vermeye devam ettiğini dile getirdi. Suriye Geçici Hükümeti, 4 Aralık 2019 tarihinde bir af yayınlayarak Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda kurtarılan bölgelerde yaşayan, aldatılarak ya da zor kullanılarak terör örgütlerinin saflarına katılan ve herhangi bir suça bulaşmayan vatandaşlara silahlarını bırakıp emniyet güçlerine müracaat ederek teslim olmaları çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından 30 kişi suçsuz bulunarak serbest bırakılmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı