Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Suriye'de Türkiye'nin açtığı halk eğitim merkezleri meslek öğretiyor - AZEZ

Suriye'de Türkiye'nin açtığı halk eğitim merkezleri meslek öğretiyor - AZEZ

- Azez 'de Kilis Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı halk eğitim merkezinden detaylar - Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Kesikminare'nin halk eğitim merkezlerini ziyareti - Merkezde eğitim alan Suriyeli erkek ve kadın öğrencilerden detaylar - Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Remi Allavi ile röportaj - Halk eğitim merkezinde kuaförlük eğitimi alan kadınlardan detaylar AZEZ (AA) - Suriye'nin Azez ilçesinde Kilis Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı halk eğitim merkezleri, Suriyelilere meslek öğretiyor. Azez ilçe merkezinde yaklaşık 3 ay önce faaliyete geçen merkezde her kesimden Suriyeliler mesleki eğitim alıyor ve Türkçe öğreniyor.Kuaförlük, grafik tasarım, terzilik, elektrik ve elektronik teknisyenliğiyle ağır makinelerin işletilmesi ve bakımı alanlarında kurslar da veriliyor.Yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu merkezde erkekler, elektrik, grafik tasarım, Türkçe ve telefon tamiri kısımlarına rağbet gösteriyor.Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Kesikminare ve beraberindeki eğitim koordinatörleri sık sık halk eğitim merkezini ziyaret ederek, öğrencilerin gelişimini ve merkezin ihtiyaçlarını kontrol ediyor.AA muhabirine konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Remi Allavi, "Burada alınan eğitimlerle öğrencilerimiz meslek sahibi olacaklar. Bir kısmı daha öncesinden bazı meslek dallarında çalışmışlardı. Şimdi yeni meslekler öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.Allavi, kadınların kurslara daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Kuaförlük alanında eğitim gören Samer Zekkur, uygulamalı eğitimler aldıklarını belirterek "Eğitimimiz tamamlandığında kendime bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.
Azez ilçe merkezi dışında, ilçeye bağlı Mare, Soran ve Ahtarin beldelerinde de halk eğitim merkezleri bulunuyor.

Grafik Tasarım Mesleki Eğitim Halk Eğitim Merkezi Eğitim Merkezi Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı