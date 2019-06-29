SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - 'Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok şükür' diyorduk' (1) - İSTANBUL
SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok şükür' diyorduk" (1) - İSTANBUL - Esed rejiminin zindanlarında 3 yıl alıkonulan İmad Ebu Ras ile röportajSURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Saydnaya'da ölen olmadığı gün 'çok şükür' diyorduk" - Esed rejiminin zindanlarında 3 yıl alıkonulan İmad Ebu Ras, ölüm yuvası olarak bilinen Saydnaya Askeri Cezaevindeki günleri anlattı - İmad Ebu Ras: - "Saydnaya Cezaevinde 2014 yılında çok sayıda ölümler oldu. Birinin ölmediği gün 'çok şükür' diyorduk. Verdikleri sağlıksız yemekler yüzünden hastalıklar yayılıyordu. Verem ve ishal gibi riskli hastalıklar hızlıca yayıldı. İlaç hiçbir zaman yoktu" - "Teker dediğimiz bir işkence tekniği vardı. Tutukluyu bu tekerleğin içerisine sırt üst atıp plastik bir aletle darbederlerdi. Burada bir mahkum gördüğü işkenceden ayakta duramaz hale gelirdi. Lavaboya sürünerek giderdi" - "Takma dişlerini tuvalete düşürdüğü için hücreye geç dönen 70 yaşındaki Ebu Ziyad amcadan dişlerini tuvalete defalarca atıp tekrar çıkarmasını istemişler. Çok zorumuza gitmişti. Hayatım boyunca bunu unutmayacağım. Daha sonra hücreye dönen Ebu Ziyad’ın kafasına hortumla vurdular. Kan geldi. Gördüğü manzara karşısında herkes ölmeyi istemişti" - "Sorgucu bana işkence yapmadan önce (elektrikli asadan çıkan) sesi duyurarak korkutmaya çalışıyordu. Beni bu aletle tehdit ederek etrafımda geziniyordu. 'Bu alet yüzünden 3 saniyede hayata veda edersin. 3 saniye başına tutarsam aklını kaybedersin. 3 saniye sırtına vurursam felç olursun' şekilde konuşarak tehdit ediyordu. Belime elektrik şoku verdi. Gerçekten de çok acı vericiydi"İSTANBUL (AA) - MUHAMMED MİSTO - Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı halk gösterilerinde destek vermesi üzerine yaklaşık 3 yıl alıkonulan İmad Ebu Ras, Saydnaya Askeri Cezaevinde neredeyse her gün bir mahkumun öldüğünü söyledi.
1989 Halep doğumlu Ebu Ras, yaklaşık 3 yıl boyunca rejimin zindanlarında tanıklık ettiği işkenceleri AA muhabirine anlattı.Ebu Ras, Aralık 2012'de üniversite öğrenimi gördüğü Lazkiye'de tutuklandığını belirterek, şunları söyledi:"Halep ve Lazkiye'de yapılan barışçıl gösterilere katılıyordum. Lazkiye ilinde tutuklandıktan sonra götürüldüğüm Hava İstihbarat Şubesi'nde 9 gün alıkonuldum. Daha sonra Humus ilindeki Hava İstihbarat Şubesi'ne sevk edildim. Orada da 8 gün tutuldum. Daha sonrasında Şam'daki Hava İstihbarat Şubesi'ne sevk edildim. Orada ise 3 ay 14 gün tutuklu kaldım. Beni Şam'daki askeri mahkemeye sevk ettiler. Oradan terör mahkemesine sonrasında da Saydnaya Askeri Cezaevine sevk edildim."
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