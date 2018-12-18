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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'Suriye'de anayasa komitesi için gidilecek bir mil daha var' - CENEVRE

'Suriye'de anayasa komitesi için gidilecek bir mil daha var' - CENEVRE

"Suriye'de anayasa komitesi için gidilecek bir mil daha var" - CENEVRE - Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın açıklamaları - BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura: - "(Suriye'de anayasa komitesi için) gidecek ekstra bir mil olduğuna inanıyorum" - "Üç bakan bana anayasa komitesi ile ilgili önemli bir ortak veri sundu"CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa komitesinin kurulması için "gidilecek bir mil daha" olduğunu söyledi.

De Mistura, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde Astana süreci garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanları ile gerçekleştirdikleri toplantının ardından basına açıklama yaptı.Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik taraflarların yoğun istişarelerde bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden de Mistura, "Üç bakan bana anayasa komitesi ile ilgili önemli bir ortak veri sundu." dedi.
"Gidecek ekstra bir mil olduğuna inanıyorum." ifadesini kullanan Mistura, güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin kurulmasını amaçladıklarını dile getirdi.New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cenevre 'deki toplantıya ilişkin bilgilendireceğini aktaran Mistura, 20 Aralık'ta da BM Güvenlik Konseyine sunum yapacağını belirtti.
Guterres'in, Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'ın yoğun çalışmalarından memnuniyet duyduğu bilgisini paylaşan Mistura, BM'nin de Suriye halkı için devam eden çabalarının önemini vurguladı.Görevinden ayrılacağını daha önce açıklayan Mistura, yerine gelecek Geir Pedersen'in 7 Ocak'ta göreve başlayacağını belirterek, "Benim görüşüme göre mükemmel biri. Öyle inanıyorum ki bizim 4 yılda yapmaya çalıştıklarımızı ve yaptıklarımızı daha da ileri taşıyacak." değerlendirmesinde bulundu.Mistura, BM Cenevre Ofisi'ndeki son basın toplantısında kendisini 4 yıllık görevi boyunca takip eden gazetecilere teşekkür etti.

Dışişleri Bakanları Basın Toplantısı Toplantı Anayasa İsviçre 

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