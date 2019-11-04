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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu başladı - CENEVRE

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu başladı - CENEVRE

- Basın mensuplarından görüntü - Toplantıya katılan temsilcilerden görüntüler - Muhalefet heyetinin eş başkanı Hadi el Bahra'nın açıklamasıSuriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu başladı - Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra: - "Toplantıların olumlu bir yönde ilerliyor" - "Suriye'nin tamamında genel bir ateşkes ve tutukluların serbest bırakılması arayışındayız. Fakat bu konu, Anayasa Komitesi'nin ana işi değildir"CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ikinci turu 45 kişilik yazım kurulunun ilk toplantısıyla başladı.

Toplantı Şili Irak 

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