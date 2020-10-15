Şüpheyle durdurulan kamyonetten kaçak malzeme fışkırdı

-Malzemelerden fotoğraf karesi



( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ



- Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pınarhisar İlçesinde durdurulan kamyonetten 320 kilogram tütün ve tütün ürünleri ile 50 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarına geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramalarda, 320 kilogram TAPDK bandrollü kaçak tütün, 50 kilogram kaçak çay, 120 adet tekrar kullanım için toplanmış TAPDK bandrolü, 6 bin 750 adet sigara sarma kağıdı ve 24 bin 750 adet sigara filtresi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. (HLD-



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