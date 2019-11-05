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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Şüphelinin aracıyla çarptığı ekip otosundaki 2 polis yaralandı - DENİZLİ

Şüphelinin aracıyla çarptığı ekip otosundaki 2 polis yaralandı - DENİZLİ

- Şüphelinin aracı - Şüphelinin aracıyla çarptığı ekip otosu - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Araçların kaza yerinden kaldırılması Denizli 'de şüphelinin aracıyla çarptığı ekip otosundaki 2 polis yaralandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı otomobilin, ekip otosuna çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.Kayıhan Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 20 DC 465 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan ve kaçan sürücünün kullandığı otomobili takibe başladı.
Kovalamaca sırasında polis aracı, Bekirli Caddesi'nde yan sokaktan şüphelinin kullandığı aracın önüne geçtiği sırada 20 DC 465 plakalı otomobil, ekip otosuna çarptı.Şüpheli, araçtan inip yaya olarak kaçarken, yaralanan polis memurları, durumu telsizle Haber Merkezine bildirdi.Yaralı polisler Muhsin Altaş ve İsmet Aydoğan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Yaralı polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ekip otosuna çarpıp kaçan ve kimliği tespit edilen Mehmet G'yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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