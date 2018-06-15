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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

Şüpheli paketten nevresim takımı çıktı

Paketten görüntü

Sosyal Medya Otobüs Durağı Şüpheli Paket Bomba İmha Uzmanı Patlama Anı 

-Bomba imha ekibinin hazırlanması
-Vatandaşlardan görüntü
-patlama anı
-detaylar

( ESKİŞEHİR )- Şüpheli paketi film izler gibi seyrettiler- Durağa bırakılan paket ulaşımı durdurdu- Eskişehir'de şüpheli paket alarmı ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de belediye otobüs durağına bırakılan ve şüpheli bulunan paket fünye ile patlatıldı. Paketten nevresim takımı çıkarken vatandaşlar olay anını film seyreder gibi merakla izledi. İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Alaaddin Parkı yanında bulunan belediye otobüs durağındaki bank üzerinde duran bir paketi fark eden vatandaşlar, bomba olabileceği şüphesi ile durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şehrin büyük çoğunluğunun bulunduğu durağın çevresini güvenlik gerekçesiyle şeritle kapattı. Şehir içi otobüsleri ve tramvayın bir süre seferlerine de izin verilmezken olay yerine yakın yerden vatandaşların geçişine de izin verilmedi. Meraklı gözlerle izlediler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanı, özel giysisiyle yaklaştığı paketi fünye ile patlattı. Patlama sesi ile çevrede panik yaşanırken, paketten nevresim takımı çıkması herkesi rahatlattı. tramvay durağında bulunan ve çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle patlama anına şahit oldu. Vatandaşlar, patlamanın ardından pakette ne olduğunu görmek için adeta birbirleriyle yarışırken bazıları da sosyal medya hesaplarında olayı paylaştı. Bir süre durdurulan otobüs ve tramvay seferleri de rahat bir nefes alınmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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