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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şüpheli ölümler - MERSİN

Şüpheli ölümler - MERSİN

- Toros Devlet Hastanesinden detaylar Mersin 'de şüpheli ölümler - Kentte son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırılan 11 kişiden 2'si yaşamını yitirdi - Olayla ilgili soruşturma başlatıldıMERSİN (AA) - Mersin 'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 11 kişiden 2'si hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 11 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Şüpheli Ölüm Bild 

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