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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şüpheli ölüm - MANİSA

Şüpheli ölüm - MANİSA

- Olayın yaşandığı evin dışından görüntüler - Olay yerine gelen ambulans ve cenaze aracından detay - Cenazenin evden çıkarılması Manisa 'da şüpheli ölüm - Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birim şefi evinde ölü bulunduMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'nde yaşayan Bahar Metin Akgül (45) kocası Onur Akgül'ü yatağında hareketsiz bulunca sağlık ekibine haber verdi.Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Akgül'ün öldüğünü belirledi.Olayın duyan Onur Akgül'ün mesai arkadaşları eve gelerek cesedi cenaze aracına taşıdı.Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bölüm şefi olarak çalışan Akgül'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Bu arada Akgül'ün olay yerinde inceleme yapan savcıya verdiği ifadede, eşinin akşam banyo yaparken kafasını duvara çarptığını sonra kustuğunu, hastaneye gitmeyi teklif ettiğini ancak kabul etmediğini ve evinin üst katına uyumaya gittiğini söylediği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, Akgül'ü işlemleri için karakola götürdü.

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