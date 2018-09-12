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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şüpheli ölüm - KOCAELİ

Şüpheli ölüm - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi - Genel görüntüler Kocaeli 'deki şüpheli ölüm - Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesislerinde yabancı uyruklu bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, dün Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde Çekyalı Rumeys Kantae'nin (38) cesedinin bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Kantae'nin, çevredeki kamera görüntülerinden bir araçla olay yerine getirilerek bırakıldığını tespit eden polis, aracın plakasından yola çıkarak şüphelilerin Aksaray'da olduğunu tespit etti.Burada belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda akraba oldukları öğrenilen İ.D. (34) ve O.Ş. (31) gözaltına alındı. Kocaeli 'ye getirilen şüphelilerin, Adana'da bulunan 33 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla iki minibüse bindirerek 100'er lira karşılığında İstanbul'a götürmek üzere yola çıktıkları, Kantae'yi ise yolda fenalaşınca paniğe kapılarak dinlenme tesisi içinde indirdikleri ve diğer yolcuları da orada bırakarak kaçtıkları belirtildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis Şüpheli Ölüm Kamera Dinlenme Tesisi Irak 

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