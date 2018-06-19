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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Şüpheli ölüm - ISPARTA

Şüpheli ölüm - ISPARTA

- Olay yerinden detaylar - Ekiplerin incelenmesinden detaylar - Orhan'ın cenazesinin cenaze aracına konulmasından detaylar Isparta 'da şüpheli ölüm - Kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulunduISPARTA (AA) - Isparta 'da, kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.Mehmet Akif Sarı, Pirimehmet Mahallesi 1751 Sokak'ta yaşayan kiracısı Hüseyin Orhan'dan (58) haber alamayınca evine gitti.Orhan'ın hareketsiz yattığını gören Sarı, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orhan'ın öldüğünü belirledi.İncelemenin ardından Orhan'ın cenazesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.Orhan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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