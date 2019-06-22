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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şüpheli ölüm - AYDIN

Şüpheli ölüm - AYDIN

- Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerinden görüntü - Mahalle sakinlerinden detay Aydın 'da şüpheli ölümAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Gülümser Özgözcan'dan haber alamayan yakınları eve gitti.Özgözcan'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, başında darp izleri bulunan Özgözcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Özgözcan'ın cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Şüpheli Ölüm Bild Sağlık Ekipleri 

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