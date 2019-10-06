Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Şüpheli ölüm - ANTALYA

Şüpheli ölüm - ANTALYA

- Olay yerine inceleme için balkondan girilmesi - Ekiplerin olay yerinde inceleme yapması Antalya 'da şüpheli ölümANTALYA (AA) - Antalya bir kişi evinde ölü bulundu.Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2474. Sokak'taki bir apartmanda yaşayanlar, 5 gündür haber alamadıkları komşuları Şeref Erpolat'ın (40) evinden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye yardımıyla girdikleri evin balkon kapısı önünde Erpolat'ın cesedini buldu. Evde ve ceset üzerinde araştırma yapan ekipler, koku nedeniyle güçlük çekti.Ekiplerin maske kullanarak tamamlayabildiği çalışmaların ardından Erpolat'ın cesedi morga kaldırıldı.Erpolat'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Polis Şüpheli Ölüm Bild Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı