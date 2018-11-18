Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Şüpheli kamyonda 10 bin paket kaçak sigara bulundu

Şüpheli kamyonda 10 bin paket kaçak sigara bulundu

Kamyonette arama yapılması

Akalan İpekyolu Gizli Bölme Sigara Kaçak Sigara 

-Sigaraların zuladan çıkarılması

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde tütün arama köpeği 'Racon'un da katılımıyla bir kamyonetin gizli bölmesinde 10 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları sevk edeceği bilgisi üzerine şüpheli kamyonet yakın takibe alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, şüpheli kamyonet İpekyolu ilçesi Arıtoprak Mahallesi sınırlarında durduruldu. Tütün arama köpeği 'Racon'un da katılımıyla kamyonette yapılan aramada, kasa kısmına oluşturulan zulada 10 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı. (MAS-Y)
İlgili Foto Galeriler
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı