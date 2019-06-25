Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Şüpheli bidon - SİİRT

Şüpheli bidon - SİİRT

- Olay yeri inceleme ekipleri - Araçların yoldan geçişi, olay yerindeki zırhlı araçlar - Şüpheli bidonun patlatılması - Vali Atik'in olay yerine gelmesi, ASELSAN'ın geliştirdiği cihaz hakkında bilgi alması - Genel detay Siirt 'te şüpheli bidonSİİRT (AA) - Siirt Valiliği önünde bulunan şüpheli bidon, boş çıktı.Alınan bilgiye göre, Siirt - Kurtalan kara yolu üzerindeki valilik bahçesinin duvarının bitişiğinde bidonu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu çift taraflı trafiğe kapattı.Olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından bidon, bomba imha robotu tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.Yapılan incelemede bidonun boş olduğu belirlendi.Vali Ali Fuat Atik, bidonun patlatılmasının ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu.İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'dan "Kaplan" isimli bomba imha robotu hakkında bilgi alan Atik, bu robotun tamamen yerli üretim olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü envanterine yeni giren Kaplan'ın zorlu görevlerinde bomba imha ekiplerinin en büyük yardımcısı olduğunu aktaran Atik, bu robotun keşif gözetleme, toprağa gömülü mayın veya uzaktan komutalı patlayıcıları tespit ve imha etme gibi birçok görevde kullanılabildiğini kaydetti.
Vali Atik, emniyet personeline çalışmalarında kolaylık diledi.

Zırhlı Araçlar Güvenlik Önlemi Bomba İmha Uzmanları Polis Ekipleri Bomba İmha Robotu 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı