İyi Ki Varsın Hakkında

Kaliteli ve sağlıklı yaşamın ipuçları, hastalıklarında son tedavi seçeneklerini, kısacası hayatın her alanına dair soruların cevaplarını uzman konuklar bu programda sizler için cevaplayacak... Şahla Orujova Bozkurt ve Dr. Özgür Koldaş'ın sunduğu İYİ Kİ VARSIN hafta içi her gün 07.40'da Beyaz TV'de......

Down sendromlu genç Ajda Pekkan'ın elini öptü, şarkı söyledi- Down sendromlu gençlerin süperstar Ajda Pekkan'a ilgisi renkli görüntüler oluşturdu İSTANBUL- Süperstar Ajda Pekkan Üsküdar Belediyesi'nin hizmete açtığı ve down sendromlu vatandaşların çalıştığı ikinci Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Kafenin down sendromlu çalışanları süperstar Ajda Pekkan'ı iltifat yağmuruna tuttular, elini öptüler. Down sendromlu gençlerin Ajda Pekkan ile beraber şarkı söylediği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Down Sendromu farkındalığını artırmak amacıyla Üsküdar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler gününde down sendromlu gençlerin çalıştığı 'Tebessüm Kahvesi'nin 2'nci şubesi hizmete açıldı. Yeni açılan "Tebessüm Kahvesi'ni" ziyaret eden Türkiye'nin süperstarı Ajda Pekkan, down sendromlu gençler ile sohbet ederek onlarla birlikte şarkılar söyledi.Down sendromlu çalışanlar Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret eden sanatçı Ajda Pekkan'a, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve beraberindeki misafirlerine çay servisi yaptı. Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Süperstar Ajda Pekkan, "Böyle güzel programda sizlerle bir arada olmak çok güzel, Toplumumuzun sosyal sorumluluklar projelerinde duyarlı olmasını arzu ediyorum. Toplumuzun duyarlı ama insanların bazen ulaşamadığı, erişemeyeceği sorunlar zamanlar oluyor. Bu sorumluluklar misyon olarak bize düştüğü için son derece önemli bizde topluma bu mesajı vermek istiyoruz. Bu mesajları topluma verebiliyor isek ne mutlu bizlere sahneye çıkmak şarkı söylemek ülkemizi temsil etmek yeterli değil bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak son derece önemli" diye konuştu.Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz Üsküdar'da bu özel mekanda sadece down sendromlu kardeşlerimizin, evlatlarımızın çalıştığı özel bir mekan sizin gibi toplumun önde olan isimlerin bu kardeşlerimizi ziyaret etmesi onların yanında olduğunu hissettirmesi gerekiyor. Sanatçıların sosyal sorumluluk konusunda topluma vereceği önemli bir mesajdır. Bu güzel programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz iyi ki varsınız" diye konuştu.