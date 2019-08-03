Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa halı saha maçı yönetti - AFYONKARAHİSAR

Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa halı saha maçı yönetti - AFYONKARAHİSAR

- Halı Saha karşılaşmasında görüntü - Suat Arslanboğa'ın maçı yönetmesi - Detay görüntüSüper Lig hakemi Suat Arslanboğa halı saha maçı yönettiAFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig hakemi Suat Arslanboğa, Sandıklı'da düzenlenen halı saha final maçını yönetti.Sandıklı Kaymakamlığı ve Belediye tarafından ortaklaşa düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Futbol Turnuvasının final maçını yöneten Arslanboğa, ilçe halkından büyük ilgi gördü.Diriliş Spor - Gread Team arasında oynanana karşılaşma 2 - 2 eşitlikle tamamlandı. Seri penaltı atışlarının ardından Gread Team, şampiyon oldu.Şampiyon takım kupayı, İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop ile Belediye Başka Yardımcısı Mehmet Öztopbaş'ın elinden aldı.Tortop, maç sonunda yaptığı konuşmada, "Sandıklı Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz 15 Temmuz Şehitleri Anma Turnuvasının final maçını yöneten TFF Süper Lig hakemimiz Suat Arslanboğa başta olmak üzere, turnuva takımlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Maç sonunda Arslanboğa, Sandıklılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dera Hatıra Fotoğrafı Şampiyon 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı