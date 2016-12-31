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31 Aralık 2016 Cumartesi günü yayınlandı
Süper Lig hakemi nöbet tutarken görüntülendi

Süper Lig hakemi nöbet tutarken görüntülendi

Ankara'nın yeni yılı en yoğun karşılayacağı Kızılay Meydanı'nın girişlerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi yerleştirildi. 5 bin 800 polis memuru ise Başkent'in çeşitli noktalarında güvenliği sağlamak için görevlendirildi.

Futbol Hakemi Süper Lig Yılbaşı Kızılay Milli İrade Meydanı 


Alınan önlemler çerçevesinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki atlı birliklerde görevli olan Spor Toto Süper Lig Yardımcı Hakemi Asım Yusuf Öz, “Vatandaşlarımızın 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bu yılbaşını daha huzurlu geçirmeleri için Ankara Emniyet Müdürümüzün talimatıyla atlı polisler olarak biz de görev aldık. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde geceyi geçirmeleri, eğlenmeleri için buradayız. Arkadaşlarımız 81 ilde, farklı noktalarda görev aldı. Hakemliğim polislikten sonra başladı.

1997 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde göreve başladım. 1998 senesinde de Ankara İl Hakem Kuruluna başvurarak hakem oldum. Şu anda da Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev yapmaktayım” şeklinde konuştu.

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