Sultangazililer yağmura rağmen çiğ köfteye akın etti

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( İSTANBUL )- Sultangazi'de yağmur çiğköfte sevenleri engelleyemedi İSTANBUL



- Sultangazi'de bu yıl ilki düzenlenen Çiğ köfte Festivali'ne yoğun yağmura rağmen vatandaşlar adeta akın etti. Sultangazi'de bu yıl ilk kez Çiğ köfte Festivali düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi ve ÇİĞDER işbirliği ile düzenlenen festivalde toplam 10 ton çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi. Sultangazi Merkez Cami önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar yağmur ve soğuğa rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. 100 çiğ köftecinin hazırladığı çiğ köfteler 1 saat içinde tükendi. Etkinlikte, ayrıca yöresel müzik şöleniyle vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi. Festivale TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol, kurdele kesimi ile festivalin resmi açılışını gerçekleştirdi. "Sultangazi olarak çok daha güzel festivallere beraber ev sahipliği yapacağız" Çiğ köftenin son 10 sene içinde ciddi bir sektör haline geldiğini dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, " Çiğ köfte şu anda günlük 300 ton, yıllık 1 milyar tonu geçen ciddi bir üretimle yaklaşık 10 milyar dolarlık bir alan haline geldi. 7-8 sene önce hiçbir şekilde böyle bir sektör yokken, böyle bir sermaye yokken bugün 10 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu yönüyle Çiğ köfteciler Derneği bünyesinde bulunan bütün firmaları canı gönülden tebrik ediyorum. Onlar olmayan bir sektörü ortaya çıkararak Türkiye'nin istihdamına, Türkiye'nin büyümesine büyük katkı verdiler. İnşallah bundan sonra biz Sultangazi olarak çok daha güzel festivallere beraber ev sahipliği yapacağız. Sultangazi'de yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmeye, birbirlerinin yükünü almaya, birbirlerinin dertleri ile dertlenmeleri için anlam oluşturmaya gayret edeceğiz " diye konuştu.

Sultangazi'de böyle güzel günlerde bir araya gelmeyi temenni ettiğini ifade eden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, " Sultangazili olmak bir ayrıcalıktır. Bugün güzel Sultangazili insanlarla güzel Adıyamanlıların bir araya geldiği bu güzel günde hepimizin mutluluktan havaya uçtuğu bir resim görüyorum. İnşallah Sultangazi'de böyle çok güzel günlerde dostluk, beraberlik, kardeşlik içerisinde beraber olmayı temenni ediyorum" dedi.

"Vatandaşlar festivalden memnun" Çiğ köfte için yağmurun altında beklemeye değer olduğunu belirten Ramazan Bayhan, " Güzel bir duygu. Güzel bir gün. Yağmurlu havada çiğköfte yemek güzel. Ben etli çiğ köfte seviyorum ama etsizde güzel. Çiğ köfte için değer "diye konuştu.

Çiğköfteyi nar ekşili sevdiğini söyleyen 14 yaşındaki Nurullah Kurşun,"Burada çiğ köfte sırasına girdim. Festivali afişlerden gördüm. Buraya arkadaşımla geldim. Çiğ köfteyi çok seviyorum. Daha çok nar ekşili seviyorum. Acıyı sevmiyorum " ifadelerini kullandı. Festivali düzenledikleri için Sultangazi Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür eden Muhsin Öztürk, "Herkes sıraya girdi bizde girdik. Kısmet gelirse alacağız. Çiğ köfteyi seviyoruz. Telefonuma Sultangazi Belediyesi'nden mesaj geldi. Katkı sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Halkımıza hayırlı olsun " şeklinde konuştu.

Çiğ köftenin çok sağlıklı olduğunu ve herkesin yemesi gerektiğini vurgulayan bir vatandaş, " Duyduk geldik. Tadına bakacağız. Urfa'nın mı en iyisi, Adıyaman'ın mı yoksa Antep'in mi bir denemek lazım. Yağmur olmasına rağmen geldik. Bir Antepli olarak çiğ köftenin acılısını severim. Herkes yesin. Çok sağlıklı. Festival için Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Sık sık yapsınlar. Arayı fazla açmasınlar herkes yesin "dedi.





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