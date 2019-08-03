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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sultangazi’deki dev kurban alanı havadan görüntülendi

Sultangazi’deki dev kurban alanı havadan görüntülendi

Havadan görüntü

Hayvan Trol 

-Alandan detaylar

( İSTANBUL )- Sultangazi’de dev kurban alanı dolmaya başladı İSTANBUL

- Kurban Bayramı’na günler kala Sutangazi’de kurulan Kurban Kesim ve Satış Alanına Türkiye’nin çeşitli illerinden besiciler hayvanlarını getirmeye devam ediyor. 310 çadırlık dev kurban alan ise havadan görüntülendi. Sultangazi Belediyesi’nin kurduğu kurban kesim ve satış alanı Taş Ocaklarının yakınındaki yeni yerinde vatandaşları bekliyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen besiciler, kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvanlarını satmak için alanda yerini aldı. Alana getirilen hayvanlar için ilk önce tırların üzerinde tek tek sayım işlemleri gerçekleştiriliyor ardından ise gerekli belgelerin kontrolleri yapılıyor. Sonrasında kurbanlıklar, kiralanan çadırlara yerleştiriliyor. Kurban kesim ve satış alanında ise halen çadırların kurulumu devam ediyor. Öte yandan bazı besiciler hayvanlarını şimdiden sattığını ifade ederken bazıları ise henüz hiç satış yapamadıklarını belitti. Öte yandan 310 çadırlık dev kurban satış ve kesim alanı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde besicilerin hangi ilden geldiklerini çadırlarının önünde pankart açarak ve çadırlarının üzerini yazı yazarak gösterdikleri görüldü.
Allanın büyüklüğü ve dolan çadırlar ise havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
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