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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi’deki bir markette yaşanan deprem paniği kamerada

Sultangazi’deki bir markette yaşanan deprem paniği kamerada

-güvenlik kamerası-

Alışveriş Akalan Güvenlik Kamerası Deprem Paniği Kaçış 

-Raftaki ürünlerin dökülmesi
-Vatandaşların kaçışması
-İş yeri sahibinin masadan atlaması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de bulunan bir marketteki deprem paniği iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. Depreme evinde, iş yerinde, alışverişte yakalanan vatandaşlar hızlı bir şekilde bulundukları yerden dışarıya çıktı. Depreme Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşayan vatandaşlar, aldıkları ürünleri bırakarak hızla dışarıya kaçtı. Markette yaşanan panik halleri ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin dışarıya kaçıştığı, iş yeri sahibinin ise masanın üzerinden atlayarak dışarıya koştuğu ve raftaki ürünlerin ise yerlere döküldüğü görülüyor.
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