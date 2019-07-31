Sultangazi’de yaşlı kadını “Oğluna borcum var” yalanıyla dolandırdı

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( İSTANBUL - ÖZEL)- “Borcumu ödeyeceğim” yalanıyla sahte paraları verdi, gerçeklerini götürdü- Hediye Kurnaz: “‘Ben Mehmet Kurnaz’ın arkadaşıyım, benim ona borcum var gelip vereceğim’ dedi”- “Aldım parayı adamın önüne koydum, o da bana sahte para vermiş” İSTANBUL



- Sultangazi’de yaşanan olayda “Oğluna borcum var” yalanıyla yaşlı kadını dolandıran şüpheli, sahte banknotları verdiği kadından gerçek paraları alarak kayıplara karıştı. Elindeki parayı dolandırıcılara kaptıran Hediye Kurnaz, “Borcum var vereceğim dedi.

Aldım parayı adamın önüne koydum, o da bana sahte para vermiş” dedi.

Olay, Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, “Oğlun Mehmet Kurnaz'a borcum var ödemeye geldim” diyerek Hediye Kurnaz’ın evine gelen dolandırıcı, yaşlı kadını ikna ederek eve girdi. Hediye Kurnaz’a hepsi 200’lük sahte banknotlardan oluşan parayı vererek borcunun bin 600 lira olduğunu söyledi.



Bir süre yaşlı kadınla konuşan dolandırıcı daha sonra yaşlı kadından bozdurma bahanesiyle 2 bin 800 lirayı alarak evden çıktı. Yaşlı kadın diğer oğlu Hıdır Kurnaz’a durumu anlatınca oğlu annesinin dolandırıldığını anladı. Eve gelerek paralara bakan Hıdır Kurnaz, paraların sahte olduğunu gördü. Hıdır Kurnaz’ın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri yaşlı kadının 2 bin 800 lirasını alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. “‘Benim ona borcum var gelip vereceğim’ dedi” Oğlunun arkadaşıyım diyen dolandırıcının önüne paraları kendi eliyle koyduğunu söyleyen Hediye Kurnaz, “Ben mutfaktaydım. Dedi ki ‘Ben Mehmet Kurnaz’ın arkadaşıyım. Benim ona borcum var gelip vereceğim. Kapıyı açarsan geleceğim parasını vereceğim’ dedi.

Geldi ben kapıyı açtım. Geldi eve parayı çıkardı. Parayı saydı ‘Sen de benim paramı ver’ dedi.

Aldım parayı adamın önüne koydum. Adam aldı cebine koydu. O da bana sahte para vermiş. Verdiğim para 2 bin 800 liraydı” dedi.

“Sahte paraları vermiş sağlam paraları almış” Yakın zamanda yurt dışından geldikleri için dolandırıcıların hedefine girdiklerini düşünen Hıdır Kurnaz, “Annem geldi ‘Hıdır, Mehmet’in birisinden alacağı varmış bin 600 TL. Parayı geldi, eve bıraktı. Yalnız bizim parayla da bozdu. Hepsi 200’lüktü’ dedi.

Ben de eve geldim ‘Anne seni dolandırmışlar herhalde’ dedim. Paralara baktım hepsi sahte. Polisi çağırdık. Karakola gittik. Parmak izi tutanağı tuttular. Şüpheleniyoruz bizi tanıyan birisi yönlendirmiş olabilir. Biz daha önce yurt dışında olduğumuz için ‘Yurt dışından geldiler, bunlarda para vardır’ diyerek tezgah kurmuş olabilirler. Bin 600 lira ağabeyimin ondan alacağı olduğunu söylemiş. Annemi kandırmış. Sahte paraları vermiş sağlam paraları almış gitmiş” diye konuştu.

“Özellikle yaşlı insanlarımızı seçiyorlar” Dolandırıcıların yaşlı insanları bu yöntemle kandırdıklarını belirten Hıdır Kurnaz’ın arkadaşı Utku Arif Kavak, “Bu dolandırıcılık olayı yaklaşık 10 yıldır var. Nasıl bugün ‘Paranızı FETÖ’ye kaptıracaksınız’ gibi taktiklerle insanları dolandırıyorlar, bu taktik de bayağıdır var. Özellikle yaşlı insanlarımızı seçiyorlar. Gazi Mahallesi’nin insanı sıcakkanlı olduğundan dolayı hepsi evinin kapısını açabiliyor. Bu ablamız da çok sıcakkanlı bir ablamızdır. Kapısını açmış. Elin yabancı adamını ‘Oğlunun arkadaşıyım’ dedi diye direk evine almış. Mahallenin çocuklarına soruyorlar ‘Burada kim oturuyor’ diye. İsim veriyor çocuk. Araştırıyorlar. Bakıyorlar evde kimse yok, herkes işte. Yaşlıları tercih etmelerinin sebebi de bu” şeklinde konuştu.



