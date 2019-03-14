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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sultangazi'de yangın paniği: 1 yaralı

Sultangazi'de yangın paniği: 1 yaralı

müdahele çalışmalarından görüntü

Çatı Katı Yangın Paniği Bild Yangına Müdahale Trol 

-itfaiye ekiplerinden görüntü
-sokağa çıkan vatandaşlardan görüntü
-yaralı şahıs ambulansa alınırken görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- Çatı katında bulunan mutfakya yangın çıktı, yangını söndürmeye çalışırken yaralandı İSTANBUL

- Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatı katındaki mutfakta çıkan yangında, bir kişi yangına müdahale etmeye çalışırken yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 02.20 sularında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2186 sokaktaki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın son katındaki dairenin mutfağından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören ismi öğrenilemeyen ev sahibi, yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 5’inci katta mahsur kalanları tahliye ederken, diğer apartman sakinleri ise kendi imkanlarıyla apartmandan panik içinde çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışırken sahibi hafif şekilde yaralanan ev sahibi, ambulansa alınarak tedavi edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmalarının ardından tahliye edilen vatandaşlar evlerine döndü.
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